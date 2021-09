Europei di ciclismo, Ganna è argento nella crono individuale

Per una volta secondo. Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d’ argento alla cronometro individuale agli Europei in corso di svolgimento in Trentino.

In una prova troppo breve per sprigionare al meglio tutti i cavalli del suo stratosferico motore, il fuoriclasse di Vignone ha pagato sette secondi di distacco nei confronti dello svizzero Steffen Kung, capace di esaltarsi nella prova odierna : 24’29”85 per il rossocrociato, alla media di 54,86 km/h. Terzo gradino del podio per il belga Remco Evenepoel.

Ganna ora mette nel mirino il mondiale , che si svolgerà il 19 settembre in Belgio: 44 km con partenza a Knokke ed arrivo a Bruge.