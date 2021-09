Francesca Barale sfiora il podio agli europei di ciclismo

Una grande corsa e qualche rammarico per un podio sfiorato per una indomita Francesca Barale agli europei di ciclismo. Nella prova in linea di oggi, vittoria in volata per la tedesca Linda Riedmann, argento per Eleonora Ciabocco, bronzo per la francese Rayer.

Ai piedi del podio proprio la Barale, che per due volte ha attaccato in salita: dapprima restano in tre, poi rientrano Ciabocco e la tedesca poi vincitrice dell’oro. In mattinata Manuel Oioli di Cureggio è arrivato quinto tra gli juniores maschili. Domani la Longo Borghini e domenica sarà la volta di Filippo Ganna.