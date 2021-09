La Filarmonica di Villadossola alla Festa dello Sport

Sabato 18 e domenica 19 settembre a Villadossola, dalle 10 alle 17, alcuni componenti della Filarmonica di Villadossola parteciperanno alla Festa dello sport per mostrare al pubblico gli strumenti e l'attività della propria associazione.

La festaè sempre più aperta anche ad ambiti collaterali allo sport, come la musica. Pertanto anche la Filarmonica di Villadossola, una delle associazioni più importanti della città, collabora e si mette in mostra.

Durante la giornata sarà possibile vedere e ascoltare gli strumenti della banda musicale, i cui componenti allieteranno il pubblico con mini concerti, mentre purtroppo le regole anticontagio non permetteranno di far provare al pubblico gli strumenti. Sarà comunque una buona occasione per vedere da vicino cosa si prova a suonare in banda.