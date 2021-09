Prima Categoria, solo la Crevolese 'incassa' tre punti

La Crevolese salva l’onore delle Ossolane in Prima Categoria.

La sola vittoria della domenica porta la firma dell’undici guidato da Roberto Chiaravallotti, che espugna Novara battendo la Sanmartinese. Il 2 a 1 garantisce ai gialloblu i primi 3 punti in classifica di questa stagione. Ossolani in gol nel primo tempo grazie ad una doppietta di Vadalà.

Solo un pari, in extremis, per il Fomarco, che impone l’1 a 1 al Momo. La rete della rimonta è di Schirru.

Perdono Virtus Villa, Varzese e Ornavassese.

I virtussini cadono 0-1 a Cannobio, la Varzese incassa il gol a 7 dalla fine a Carpignano ed esce battuta per 1 a 0, mentre l’Ornavassese vende cara la pelle in casa del quotato Feriolo (3-2 per i locali con i neri in gol con Simone Zonca e Sefa)

I risultati: Agrano-Trecate 3-4; Cannobiese-Virtus Villa 1-0; Carpignano-Varzese 1-0; Feriolo-Ornavassese 3-2; Camignago-Borgolavezzaro 2-0; Fomarco – Momo 1-1: Oleggio Castello-Pro Ghemme 1-1; Sanmartinese-Crevolese 1-2.