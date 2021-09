Calcio, le squadre ossolane in campo stasera per la Coppa

Si torna in campo stasera per la Coppa Piemonte di calcio.

In Promozione il Piedimulera affronta al ‘Bonomini’ di Vogogna l’Omegna: all’andata finì 4 a 0 per i rossoneri.

Il Vogogna scende in Valsesia per affrontare il Valduggia (in Ossola la partita si chiuse sull'1-1 ) mentre la Juventus Domo gioca a Cressa contro il Briga (granata vittoriosi all’andata per 3 a 1).

In Prima Categoria fari accessi allo stadio ‘Curotti’ di Domodossola per Virtus Villa-Crevolese. I gialloblu sono reduci dal pari (1-1) con l’Ornavassese

Su tutti i campi si gioca alle 20,30.