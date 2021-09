'Il suono del silenzio', a Vogogna la mostra collettiva organizzata da Foto Club Sordi

S'intitola 'Il suono del silenzio' la mostra collettiva di pittura, fotografia e scultura organizzata da Foto Club Sordi al Castello Visconteo in collaborazione col Comune di Vogogna. L'esposizione, a ingresso libero, si svolgerà sabato 18 settembre, dalle 10 alle 18.

Il Fotoclub è una onlus che da oltre 10 anni riunisce fotoamatori sordi del territorio. In questo periodo di attività ha avuto molte occasioni di scambi culturali, integrazione con udenti e approfondimenti tematici, nonché gite, escursioni fotografiche e momenti più ludici. In occasione del 10 anniversario l'associazione ha pensato di creare un evento che raccogliesse le varie forme di arte figurativa e non solo la fotografia, che è da sempre il nucleo dell'associazione. Il covid ha limitato la vita sotto molti aspetti nell'ultimo anno, rimandando i festeggiamenti.



Perchè questo titolo? “Perché il silenzio -spiega il presidente del Foto Club Sordi Simone Mauro-, per chi può sentire, è una condizione del suono, è materia sonora, è un mezzo espressivo pieno di potenziale significato. Per i sordi, però, la melodia e il rumore del mondo si nascondono nelle immagini, negli sguardi, per questo sono osservatori così attenti.



“Essere sordo profondo -prosegue- non significa tuttavia vivere in un mondo silenzioso: ognuno ha i propri rumori personali, inspiegabili per chi può sentire, e grazie all’immaginazione si rappresentano i rumori sotto forma di immagini”.



“Per le persone sorde -conclude Mauro-, il vero silenzio è l’assenza di comunicazione, l'assenza di immagini e di colori... il buio insomma. Speriamo che questa mostra possa essere un momento di condivisione, di integrazione e di accrescimento, oltre che ripartenza per un mondo sempre ricco di incontri, scoperte, arte e cultura, ed invitiamo tutti a venire a visitarla”.



Foto Club Sordi ringrazia coloro che hanno reso possibile questo evento, come il Comune di Vogogna e l'associazione del Castello.



Per accedere all'esposizione è necessario essere in possesso del Green Pass.