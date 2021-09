Tandurella: "I partiti sono stati assoluti protagonisti di questi ultimi 5 anni"

Presentata, davanti a palazzo di città, la lista di Fratelli d'Italia che sostiene la candidatura a sindaco di Maria Elena Gandolfi. A dar man forte al capolista Angelo Tandurella sono intervenuti l'europarlamentare Carlo Fidanza, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Comba e il coordinatore provinciale Luigi Songa, oltre naturalmente alla candidata sindaco Maria Elena Gandolfi.

Tandurella ha parlato del rammarico per la rottura con Pizzi . “Rifiuta – ha detto - il sostegno dei partiti. Pensavamo valesse la pena continuare insieme con tutti i partiti di centro destra visto che sono stati assoluti protagonisti. Io sono vicesindaco con delega al bilancio e dico che è stata fatta una gestione oculata che ha permesso di eseguire i lavori in città”.

Tandurella si è poi soffermato sul turismo che prima dello stop legato alla pandemia ha avuto un aumento del 30 per cento. Ha citato gli eventi organizzati, su tutti Domosofia e parlato del nuovo programma.



L'europarlamentare Fidanza si è soffermato sull'importanza dei partiti per fare rete. “Il civismo puro e semplice – ha detto – può sfociare in personalismo”. Secondo Fidanza è importante amministrare bene la città, curare l'arredo pubblico, ma servono prospettive più grandi per Domodossola legate ai collegamenti con il Sempione.

Sul tema della sanità ha ricordato l'impegno della regione per la costruzione del nuovo ospedale. Poi è passato a presentare i candidati: “L'età media - ha detto - è di 40 anni, 9 consiglieri hanno meno di 40 anni. La squadra è formata da gente dinamica”. La lista è composta da Angelo Tandurella, Manuel Imperiale, Luca Germanà, Paola Campini, Michele Fusè, Lucia Oyangoren in Viscomi, Olga Pupko, Andrea Truscello, Simona Cottini, Andrea Palamara, Silvana Pirazzi, Cristina Zocchetti, Roberta Giacoletti, Roberto Porcheddu, Attlio Rosselli, Carlo Piscetta.