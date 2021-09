Un camion si ribalta sulla provinciale tra Anzola e Migiandone, è successo nel tardo pomeriggio di lunedì al bivio della strada tra Anzola e Premoselo.

Il mezzo si è adagiato su un fianco a bordo strada senza conseguenze fisiche per gli occupanti. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi e per gestire il traffico intenso causato dalla chiusura della superstrada che costringe gli automobilisti a transitare sulla provinciale.