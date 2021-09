Prima Categoria, occhi puntati su Fomarco-Crevolese

Altro derby in Ossola nel Campionato di Prima Categoria. Alla 3° spicca Fomarco-Crevolese.

I bianco verdi sono partiti con difficoltà raccogliendo un solo punto in 180 minuti, la Crevolese ne ha collezionati 4, fermando sul pari l’ostico Feriolo. Come tutti i derby ossolani è partita da tripla, anche se la Crevolese pare avere qualche risorsa in più.

La Virtus Villa (1 punto) scende nel Novarese, ospite della Sanmartinese, campo già violato alla prima dalla Crevoloese. La truppa di Massoni ha bisogno di punti dopo che ci aveva abituati bene negli scorsi campionati.

Trasferta per l’Ornavassese (3 punti) che va a Momo, campo difficile per tutti. I neri arrivano dal successo sul Fomarco.

In quel di Comignago giocherà la Varzese (3 punti). I granata hanno pagato dazio a Carpignano ma si sono subito risollevati domenica con l’Oleggio.

Le altre partite: Oleggio-Carpignano; Feriolo-Trecate; Cannobiese-Ghemme; Agrano-Borgolavezzaro.