Svizzera, oggi si vota sui matrimoni omosessuali

Svizzera al voto oggi sull’introduzione del matrimonio per coppie dello stesso sesso.Il referendum, uno dei tanti proposti nella Confederazione nel corso dell’anno, dirà il parere degli Svizzeri su un provvedimento varato dal Parlamento, provvedimento che estende il beneficio anche alle coppie omosessuali. La decisione non è piaciuta ai partiti di che ora chiedono il parere dell’elettorato.Il disegno di legge si chiama «matrimonio per tutti» e prevede scompaia ogni distinzione tra l’unione di una coppia eterosessuale e una «arcobaleno». La legge, come detto, era passata con una netta maggioranza, ma alcuni partiti conservatori avevano avviato una raccolta firme per sottoporre il testo a un referendum.