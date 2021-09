Elezioni Domodossola, presentata la lista Domo Domani

È stata presentata ieri sera, mercoledì 29 settembre, la lista DomoDomani che sosterrà il candidato sindaco Gabriele Ricci alle imminenti elezioni amministrative.

Ad aprire l’evento l’on. Enrico Borghi che ha presentato il candidato e la lista.

“Noi abbiamo 9 ragazzi su 16 candidati – dice il candidato sindaco Ricci - cosa che nessuno può vantare soprattutto l'impegno all'interno della della vita amministrativa, io spero anche che ci sia un proseguo a prescindere dal risultato elettorale. Loro sono entrati in questa campagna elettorale proprio perché noi proponiamo dei temi da loro sentiti, questi temi verranno rilanciati a prescindere da quello che sarà il risultato elettorale, con questa lista si pongono le basi per dare un futuro al PD e anche a chi nel PD non vuole entrarci ora – prosegue il candidato - o magari non ci vorrà entrare neanche in seguito ma che comunque si riconosce in tutta una serie di idee progressiste che albergano solo da noi”.

“Ad affiancare i giovani nella lista ci sono persone di lunga esperienza politica come Oreste Pastore, ex sindaco di Re e Vilmo Modoni” conclude Ricci.

A dare il proprio appoggio è presente l’on Alessandro Zan, autore del ‘Ddl Zan’ contro i crimini d’odio legati all’omo-transfobia. Il parlamentare ha presentato poi il suo libro ‘Senza Paura’.

Ecco i nomi della lista Domo Domani:

Andrea Caiano, Nadia Paola Carachino, Marilena Ghilardi, Alessio Macaluso, Greta Maglio, Alessandro Marini, Vilmo Modoni, Ionut Alexandru Nan, Marianna Pagnoncelli, Oreste Pastore, Sergio Pereno, Emanuele Perroni, Francesca Rondoni, Amir Sahli.