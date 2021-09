Sono anni che le griglie dello scalo Domo 2 sono in cattivo stato

Era inevitabile che prima o poi succedesse. Sono almeno 10 anni che le griglie all’ingresso dello scalo ferroviario di Domo 2 sono precarie o sono divelte. E l'altro ieri un furgone è finito nel canale di deflusso delle acque nel piazzale.

Da anni si segnala il degrado dello scalo, ma a Rete Ferroviaria Italiana non sembra importare molto. Lo stato delle griglie è precario da troppo tempo. Erano state messe a posto solo occasionalmente, quando a Domo 2 arrivò il Gabibbo prima e poi il Mago Casanova di Striscia la Notizia. Blitz nati proprio per denunciare lo stato di abbandono. Poi la situazione è tornata come prima.

Ovviamente il transito di grossi e pesanti camion non può che peggiorare la situazione del piazzale. Di interventi di messa in sicurezza o di risanamento non se ne vedono.

Va detto che spesso lo scalo è stato anche un campo rifiuti. Di recente avevamo segnalato a Rfi la presenza di quintali e quintali di plastica: bottigliette abbandonate dai camionisti. Una montagna di rifiuti che poi in parte è stata eliminata, ma la situazione non è granché migliorata. Tra l’altro in un momento in cui in Italia si parla di troppi incidenti sul lavoro viene da chiedersi come mai nessuno – anche chi dovrebbe farlo - intervenga per garantire sicurezza, mettendo della semplici e nuove grate nel piazzale dello scalo.

Intanto aspettiamo l'arrivo del nuovo ministro dei Trasporti (ne sono già venuti quattro a Domo 2, di diverso colore politoco). Hanno fatto poco o nulla per questo snodo ferroviario e che neppure hanno richiamano Rfi a un maggior decoro delle struttrure.