Preioni e Montani augurano buon lavoro a Pizzi FOTO

Alberto Preioni ed Enrico Montani commentano i risultati parziali che arrivano da Domo. Una vittoria schiacciante di Pizzi, ma i due esponenti leghisti vedono il bicchiere mezzo pieno: e commenta: "Vale, però, sottolineare come la percentuale di voti presa dal centro destra a Domo è stata altissima e questo fa ben sperare per il futuro del Paese ed è il frutto del buon governo della Lega"

Ecco il comunicato:

“Buon lavoro a Lucio Pizzi: ora difendiamo il territorio e realizziamo il grande progetto del nuovo ospedale a Domo”. Lo dichiarano i commissari della Lega Salvini di Vco e Verbania, commentando i risultati delle elezioni amministrative di Domodossola. “La prima considerazione da fare è quella che riguarda l’evidenza della bassa affluenza alle urne, che ha toccato purtroppo non solo il Vco, ma che è certamente motivo di preoccupazione. Vale, però, sottolineare come la percentuale di voti presa dal centro destra a Domo è stata altissima, e questo fa ben sperare per il futuro del Paese ed è il frutto del buon governo della Lega. Di fatto, la colazione di centro destra a Domodossola ha votato Pizzi, cui rivolgiamo ora i nostri auguri di buon lavoro. Noi ci saremo e raccoglieremo le forze per difendere il territorio e realizzare il grande progetto del nuovo ospedale. Ringraziamo la nostra candidata Maria Elena Gandolfi per essersi battuta con onore nella competizione elettorale”. La Lega manifesta poi soddisfazione per la vittoria di Alessandro Bonacci. “Speriamo – si legge nella nota – sia il sindaco della svolta capace di far tornare Macugnaga ai vecchi fasti, garantendone lo sviluppo turistico che si merita”. E sempre la Lega ringrazia, infine, il presidente Arturo Lincio “per quanto fatto in seno alla Provincia del Vco e per l’impegno profuso”.