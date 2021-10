Juve Domo e Virtus Villa ritrovano la vittoria

Prima vittoria, prima partita senza incassare reti. In Promozione a Juventus Domo formato Gervasoni parte così. Vince a Borgosesia contro il Valduggia e si scrolla via l’assenza di vittorie che aveva caratterizzato le prime tre partite di Campionato. Firma il successo (2-0) Progni, con una doppietta nella ripresa.

Il derby ossolano va invece al Piedimulera (2-1). La doppietta di Ceschi ribalta il gol iniziale di Marco Fernandez e la squadra di Bonan resta nelle zone alte della classifica. Il Vogogna resta mestamente sul fondo a zero punti ma dimopstra nel derby d’essere più vivo che mai.

In Prima Categoria squilli di trombe per la Virtus Villa. I biancocelesti piegano il Feriolo (4-3) con reti di Giorgetto, Valci e doppietta di Zampini. Massoni tira un respiro di sollievo e si toglie finalmente quello zero vittorie dal tabellino della classifica.

Va alla Crevolese il derby con l’Ornavassese (2-1). Anche qui è una doppietta di Palfini a fare la differenza che dà i tre punti alla formazione di Chiaravallotti. Il gol dei neri è di Salina.

Niente da fare per la Varzese. Troppo forte la Cannobiese che passa (2-0) sulle rive del Diveria. I ragazzi di Lipari vendono cara la pelle ma pagano pegno contro la capolista.

Infine un pari esterno per il Fomarco che impone lo 0 a 0 al Trecate. Già domenica scorsa con la Crevolese i bianco verdi avevano dimostrato d’essere vivi. In casa dei novaresi la truppa di Piccinini si conferma combattiva e tosta.