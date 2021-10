Vco in Azione: “Congratulazioni a Lucio Pizzi per la vittoria alle elezioni amministrative”

VCO in Azione si congratula con Lucio Pizzi per la vittoria alle elezioni amministrative. “Il sindaco uscente -così il coordinatore provinciale Davide Pozzo e il coordinatore Verbania in Azione Andrea Fasola Ardizzoia-, si conferma essere la persona giusta per Domodossola. Abbiamo da sempre sostenuto la candidatura di Lucio Pizzi e della sua squadra, in quanto crediamo fermamente che la politica locale debba essere fatta da rappresentanti competenti, capaci e determinati a compiere sempre e solo per le comunità che guidano".

"Confidando nelle doti e abilità di Lucio Pizzi -concludono-, VCO in Azione si dichiara pronta fin da subito, ed anzi invita caldamente il sindaco di Domodossola a dare vita ad un’ampia coalizione territoriale alla guida della provincia, certi di promuovere un futuro presidente all’altezza del ruolo”.