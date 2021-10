Sabato 9 ottobre si terrà l’assemblea della Sezione CAI Macugnaga

La Sezione CAI di Macugnaga ha predisposto la convocazione dell'assemblea dei soci per sabato 9 ottobre, alle ore 17.00, alla Kongresshaus di Staffa.



Questo l’rdine del giorno:



Nomina presidente e segretario dell'assemblea.



Approvazione verbale assemblea del 4/1/2020.



Relazione attività anno 2020: relazione finanziaria - relazione sui rifugi.

Determinazione quote associative 2021.



Consegna aquile d'oro e d’argento ai soci con 50/25 anni di iscrizione alla Sezione CAI Macugnaga.



Varie ed eventuali.



Subito dopo si terrà un’appendice straordinaria atta ad approvare alcune modifiche allo Statuto di Sezione come richiesto dalla circolare n° 12/2021 del 4/6/2021 con oggetto: adeguamento degli Statuti Enti del Terzo Settore.