Al via gli eventi per il 700° anniversario delle mura di Domodossola

In attesa di inaugurare, il prossimo 24 ottobre, l'esposizione della grande pergamena che testimonia la storia e le vicissitudini legate alla costruzione delle mura del borgo di Domodossola, prendono il via le manifestazioni a corollario volute e organizzate da Fondazione e Associazione Ruminelli.

Sabato 9 ottobre alle ore 15, nel giardino delle Suore Rosminiane di Via Paolo Silva 19, si terrà la presentazione del libro "Le avventure di Blasio" di Mariavittoria Gennari, con illustrazioni di Sergio Franzini. Pensato per gli alunni delle scuole primarie, il libro narra una storia di fantasia per bambini ambientata nel periodo della costruzione delle mura e popolata dai personaggi dell'epoca.

La partecipazione all'incontro è possibile solo dietro presentazione di Green Pass e il numero degli ingressi sarà limitato sulla base delle normative Covid-19 vigenti al momento dell'evento. In caso di maltempo l'organizzazione si riserverà di fissare il numero massimo di persone che potranno accedere alla sala interna.

L'autrice

Mariavittoria Gennari insegna ai bambini della scuola primaria da una vita. La scuola, intesa come luogo educativo privilegiato, e la Terra d'Ossola sono le sue grandi passioni. In ambito professionale, numerosi sono stati i campi di interesse e le esperienze che l'hanno vista coinvolta, e da tempo si propone come referente per la Storia locale e i contatti fra scuola e territorio, con uno sguardo attento all'ambiente che ci circonda.

Negli anni ha lavorato con diverse Associazioni che si dedicano allo studio della cultura tradizionale e in particolare della lingua regionale nelle varianti territoriali del Verbano-Cusio-Ossola e dell'Alto Novarese.

Il libro

Blasio è un bambino nato e cresciuto in una Domodossola medievale. Non ha i genitori, ma ha dei formidabili educatori che li sostituiscono: i Frati di San Francesco che da qualche anno si sono installati nel Borgo, rimodellando la primitiva chiesa e il relativo convento per farne un luogo sublime e un'opera caritatevole da offrire ai Domesi. Il tutto dentro una cinta di mura pentagonale che cresce insieme a Blasio. Ogni capitolo vede il piccolo eroe impegnato a curiosare, osservare, ascoltare e imparare. Ma anche a vivere pienamente alcuni eventi storici che rimarranno scolpiti nella sua mente. E, chissà, forse anche in quella dei lettori.

I prossimi eventi voluti da Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Culturale Mario Ruminelli:

venerdì 22 ottobre ore 20.30 presso la Chiesa Collegiata di Domodossola con il concerto di Laura Marzadori, primo violino della Filarmonica della Scala di Milano - Musiche di J.S. Bach e A. Vivaldi.

domenica 24 ottobre ore 11.40, Chiesa Collegiata di Domodossola - Inaugurazione dell'Esposizione delle pergamene

sabato 6 novembre ore 16-18.30 presso la Sala G. Falcioni (ex Cappella Mellerio), in Piazza Rovereto, Domodossola - Giornata di studi sulla storia delle mura di Domodossola, con prestigiosi relatori ed ospiti

venerdì 19 novembre ore 20.30 presso la Chiesa Collegiata di Domodossola - Concerto con il violinista Glauco Bertagnin