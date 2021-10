Tiziano Maimone ritorna alla guida del Cai Vigezzo

Tiziano Maimone guiderà nuovamente le sorti del Cai Valle Vigezzo. Succede a Raffaele Marini. Il consiglio direttivo della sezione vigezzina del Club Alpino Italiano si è riunito nei giorni scorsi per la sua prima seduta di insediamento durante la quale era prevista anche l’elezione della nuova presidenza. Per Maimone, come si diceva, si tratta di una rielezione: aveva infatti già presieduto il Cai Vigezzo alcuni anni fa. Maimone nel suo nuovo mandato (ovvero il triennio 2021-2024) sarà affiancato dai vice presidenti: Antonello Bergamaschi e Roberto Paniz. Il consiglio direttivo ha anche confermato l’incarico di segreteria a Elisabetta Adorna.