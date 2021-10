Dramma a Mergozzo nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 ottobre. Un uomo di 62 anni di Verbania è precipitato cadendo dal tetto di un capannone. Purtroppo i soccorsi sono stati vani, per l'uomo non c'era più nulla da fare. E' accaduto intorno alle 17.30 in un capannone nei pressi del campo sportivo del paese.

Sul posto oltre al 118 anche i Carabinieri e gli ispettori dello Spresal.