Premosello, la minoranza chiede la manutenzione urgente di diverse strade

Il consigliere di minoranza Andrea Monti della lista civica Colloro – Premosello – Cuzzago ha inviato al sindaco neoeletto Elio Fovanna una lettera in cui segnala alcuni lavori urgenti di cui l’Amministrazione Comunale dovrebbe dedicarsi al più presto in quanto ritenuti urgenti per la sicurezza della popolazione.

Scrive il consigliere

Alcuni cittadini della frazione di Cuzzago, appena dopo la mia elezione a Consigliere di Minoranza e anche in qualità' di rappresentante della frazione stessa, mi hanno segnalato una serie di problematiche urgenti, finalizzate principalmente a prevenire danni a cose o a persone, Le invio pertanto in un'ottica di collaborazione, l'elenco di quanto mi è stato segnalato e precisamente:le foto di cui sopra mostrano una serie di interventi di manutenzione ordinaria urgenti, riguardanti delle situazioni in essere da alcuni mesi ma mai affrontate e risolte durante il periodo commissariale.

Questi interventi finalizzati a prevenire danni a cose e a persone, possono essere realizzati a costo zero, per sposare una sua frase, impiegando il personale manutentivo, attualmente in pianta organica del Comune.

Con l'occasione le segnalo che è altresì urgente, prima delle piogge autunnali, come avveniva negli anni passati effettuare una pulizia di tutte le caditoie e griglie dei tre paesi e, la pulizia dei corsi d'acqua principali del Comune quali :

A. Frazione Cuzzago

1) Tratto terminale del Rio Meggiola

2) Lanca degli Scopelli nel tratto ricompreso tra i due sottopassi ferroviari a valle della linea Domodossola-Novara (si trova in una situazione disastrosa).

B. Capoluogo

1) Lanca Palerà da via Nose' fino alla ditta Cipir

2) Rio del Ponte nel tratto a valle del sottopasso della linea Domodossola-Novara

3) Rio Busi

4) Rio Rughetti

La informo che la strada dei Roncacci nel tratto che conduce all'ex attività' "I Quattro Pini" è invasa da rami e da erbacce provenienti dai bordi, con dei rami che lambiscono anche le linee della illuminazione pubblica in più punti.

Anche gli interventi di cui sopra possono essere realizzati a "costo zero" e' sufficiente impiegare il personale del reparto manutentivo in modo piu' incisivo sul territorio.

Sempre nell'ottica di una collaborazione, pur nel rispetto dei ruoli che i cittadini ci hanno riservato, Le segnalo che da mesi la fontana del centro della frazione di Cuzzago ha delle luci che sono da sostituire, in quanto di notte lampeggiano e creano un brutto biglietto da visita per chi raggiunge la nostra graziosa frazione e per i cittadini della stessa che passeggiano lungo l'unica piazza del paese.

Mi auguro che Ella non vorrà dimenticarsi delle frazioni, consapevole dell'importanza delle stesse e dei loro cittadini, parte integrante del nostro Comune.

Tanto era mio dovere segnalarLe in seguito alle segnalazioni ricevute da alcuni cittadini e in qualità di Consigliere di Minoranza, referente della frazione di Cuzzago ed mia gradita occasione porgerLe Cordiali Saluti.