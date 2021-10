Assegnati contributi a consorzi e associazioni cittadine

L’amministrazione comunale di Villadossola ha assegnato alcuni contributi ad associazioni e consorzi della città.

All’UGI di Villadossola, l’Unione Genitori Italiani che si occupa di aiutare i genitori i cui bambini sono un cura in ospedali distanti dall’Ossola, ha concesso un contributo economico di 500 per le spese sostenute nella sistemazione della nuova sede sociale di Via Sempione 59.

Contributi anche ai Consorzi rurali: il Consorzio Opere Agrarie di miglioramento agro-silvo-pastorale alpeggi Opaco, il Consorzio Agrivilla-Tappia: il Consorzio Alpe Sogno-Colletta-Varchignoli. A sostegno delle spese per la loro attività svolta nell’anno 2021 hanno ricevuto singolarmente 1.000 euro.

Altri 3 mila euro sono andati al Corpo Volontari del Soccorso di Via Fonderia 5/7 a sostegno della spese per lo svolgimento della propria attività

Infine 4.500 euro alla società sportiva A.S.D. Voluntas Villa per la gestione del campo sporitvo ‘Poscio’ .