Un treno che trasportava dei tir provenienti dalla Germania è stato rimandato indietro dalla società ferroviaria elvetica Sbb perché 6 autisti erano sprovvisti di green pass. E' successo la scorsa notte, dopo che in Italia era entrato in vigore il nuovo Dpcm sui Green pass.

Sei dei sedici autotrasportatori non erano in regola con il certificato verde, per questo Sbb ha rimandato il convoglio a Briga. I tir erano diretti, su rotaia, al centro intermodale di Novara Boschetto.