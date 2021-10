Inaugurata al Balabiòtt la mostra fotografica ”Racconti di Strada” FOTO E VIDEO

Si è tenuta giovedì 14 ottobre dalle 18.00 alle 22.00 c/o al Balabiòtt di Domodossola, la serata di inaugurazione dell’Associazione KARMA con la mostra fotografica dal titolo ”Racconti di Strada” di Valentina Moretti. “La nostra associazione” spiega il Presidente Carlo Moretti, “E’ nata nel 2019 e sin da allora si impegna per lo sviluppo e la diffusione della cultura in ogni sua forma”. Già negli anni passati, la collaborazione con Balabiòtt Gastropub che mette a disposizione il suo locale per esposizioni temporanee di vari artisti locali grazie al suo ArtWall.

L’artista Valentina Moretti è una fotografa per passione, lei stessa di definisce “un'autodidatta: è la passione, l'istinto, non la tecnica, che muove il mio dito e mi fa scattare in quel preciso istante, su quella precisa scena. Fotografare è il mio modo di raccontare storie, quelle delle persone che incontro ed anche la mia: in ogni scatto c'è una parte di me che si mostra sulla scena insieme ai soggetti ripresi”. Dopo una serie di concorsi fotografici che ha vinto, adesso la Moretti ha deciso di seguire dei corsi per poter migliorare e trovare nuovi stimoli. “Finora il mio istinto è stato premiato; sono però arrivata ad un punto in cui questo non mi basta più: ora voglio che l'istinto sia accompagnato e guidato per mano da quella conoscenza tecnica che solo tanta teoria e tanto studio possono aggiungere alla pratica quotidiana. Non so dove porterà tutto questo, se mi permetterà di trasformare la passione in lavoro, di vivacchiarci o anche solo di potermi permettere di farla crescere, ma quello che so è che non mi voglio fermare, voglio continuare a raccontare e a raccontarmi, a condividere ciò che vedo e ciò che provo con più persone possibili”.

Nello specifico, le fotografie esposte al Balabiottt per tutto il mese di ottobre, sono scatti realizzati da Valentina durante un viaggio a Praga, attimi di vita in strada.

Durante la serata Dj set curato dai ragazzi dell’Associazione Karma.