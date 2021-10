Prima, punti preziosi nel derby Villa-Ornavassese

Che l’autunno sia tempo di derby ce lo spiega anche la 6° di Prima Categoria. Al ‘Curotti’ si affrontano Virtus Villa-Ornavassese. Sono entrambe in ritardo nella tabella di marcia: dopo 5 partite il Villa ha 7 punti, l’Ornavassese 4. Intanto cresce l'attesa per la presentazione del libro che racconta la storia della Virtus Villa, scritto da Marco Barbetta, e che sarà presentato il 6 novembre.

Il Fomarco va a Borgolavezzaro. Con i novaresi la squadra di Piccinini divide l’ultimo posto di classica a 3 punti. Si sente l’assenza di Tomola a metà, ma nel Novarese occorre far punti assolutamente.

Gioca in casa la Varzese contro la SanMartinese. I granata di Lipari non possono più perdere punti. Devono abbandonarfe il penultimo posto di classifica e riconfermasi squadra brillante delle scorse stagioni.

Giornata da rivincita per la Crevolese, caduta male domenica a Momo. I gialloblù tornando nel Novarese in casa del Trecate per ricominciare a far punti.