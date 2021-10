Il Villa con fatica piega una buona Ornavassese rimasta in dieci FOTO

Altra vittoria per la Virtus Villa che nel derby batte (2-0) un’Ornavassese che si complica la vita restando in dieci al 35’ del primo tempo. La squadra di Massoni risale così la classifica ma deve stare attenta perché anche con l’Ornavassese ha faticato troppo, pur essendo a lungo in vantaggio di un uomo.

Partita equilibrata, rotta dal secondo giallo a Cuda (il primo per proteste e l’altro cartellino per un fallo a metà campo su Cugliandro). L’Ornavassese però si conferma tosta e non sembra soffrire troppo nonostante al 42’ vada sotto per la rete di Savoia, lesto a correggere un cross.

Villa che cerca di amministrare e colpire di rimessa, Ornavassese che non molla e resta in partita creando anche due-tre palle gol. Le reti sbagliate su entrambi i fronti lasciano il risultato incerto sino al 92’ quando il Villa raddoppia con Moggio, con l’Ornavassese che recrimina per il fallo che fa scattare l’azione, fallo subito a metà capo da un suo giocatore. Il 2 a 0 pare troppo pesante per i neri. Insufficiente la prestazione del direttore di gara, Calvo di Casale.

Tre punti raccolti anche da Varzese e Crevolese. I granata tornano al successo (2-1) in una partita che li vede andar sotto di un gol contro la Sanmartinese (rete di Romano). I ragazzi di Lipari ribaltano poi con le reti di Ariola e Filippini che trasforma un rigore all’85’.

Buona Crevolese a Trecate.Il 2 a 0 ci sta tutto ed è firmato da una doppietta di Rossi, a conferma che la brutta sconfitta di Mono è già cancellata.

Niente da fare invece per il Fomarco, che cade (2-0) anche a Borgolavezzaro. Novaresi in gol con Verzotti e Taddi, dopo aver sciupato anche un calcio di rigore.