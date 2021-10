Consiglio Comunale, Gandolfi: "I punti che ci uniscono sono più di quelli che ci dividono ma non arretreremo sulle nostre posizioni"

Si è svolto questa sera lunedì 18/10/2021 presso l'aula magna dell'istituto scolastico "Gisella Floreanini"il Consiglio comunale di insediamento con i nuovi eletti.

"Desidero iniziare il mio primo discorso in Consiglio comunale ringraziando chi mi ha sostenuta nella tornata elettorale, i partiti della coalizione, Forza Italia, Fratelli d’Italia, la lista civica Coraggio Domodossola, e i cittadini che con il loro voto mi hanno permesso di essere qui presente in questa assemblea - dichiara la neo consigliera della Lega Maria Elena Gandolfi -.

Sarò portavoce di tutte le forze politiche della coalizione che non sono riuscite a esprimere un eletto, e da militante storica della Lega sono molto emozionata di rappresentare il gruppo Lega Salvini Piemonte in Consiglio comunale. A tutti assicuro che darò il mio contributo con il massimo impegno, onestà e spirito di servizio, anche se dai banchi dell’opposizione - prosegue Gandolfi -.

Con questo spirito auguro a tutti un’attività ricca di impegni e di poter seguire con perseveranza i propri obiettivi per portare benessere alla città. I punti che ci uniscono sono più di quelli che ci dividono, con un atteggiamento costruttivo non esiteremo ad approvare iniziative, così come non arretreremo sulle nostro posizioni, laddove dovessimo spronare a più ampie vedute. Buon lavoro a tutti" - conclude Gandolfi.