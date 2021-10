“Soddisfazione per l’apertura a Verbania della nuova sede del corso di laurea in Scienze infermieristiche”

All’indomani dell’inaugurazione, al Franzosini di Verbania, della nuova sede del corso di laurea triennale in Scienze infermieristiche, il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni esprime la propria soddisfazione.

“Si tratta di una notizia molto importante per il territorio del Vco - dichiara Preioni in una nota -, sia perché significa ampliare l’offerta formativa già presente, che passerà da 30 a 50 matricole, sia perché quest’ultimo anno e mezzo, caratterizzato nostro malgrado dall’emergenza da Coronavirus, ha messo in risalto la necessità di avere sempre più infermieri al servizio del sistema sanitario piemontese. Consapevole di questa situazione e nell’ottica di implementare la qualità dell’offerta globale – sottolinea ancora Preioni – la Regione a trazione Lega ha stretto protocolli con l’Università del Piemonte Orientale e finanziato i corsi, quello di Verbania compreso, con l’obiettivo di garantire un massiccio piano di formazione degli infermieri e dei medici di medicina generale”.

Nel comunicato Preioni ringrazia, infine, il gruppo Lega e l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, per l’ottenimento del risultato.