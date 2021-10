Volley: partenza scoppiettante per Studio Immobiliare VCO Domo FOTO

Non si poteva chiedere di più ai ragazzi dello Studio Immobiliare VCO Domo per ben cominciare l’avventura nel campionato di Serie D maschile 21/22 . I domesi infatti strappano una vittoria netta per 3 a 0 agli avversari del Reba Volley Torino con parziali di 25-22, 25-17 e 25-19; e lo fanno davanti al loro ritrovato pubblico, che è accorso numeroso al Palaraccagni per sostenere la squadra. La partita non è stata mai in discussione, nonostante Domo sia ancora lontano dalla forma migliore.

Solo all’inizio del primo parziale gli ospiti sono passati in vantaggio di qualche lunghezza, ma gli ossolani non hanno mai perso la calma e sul finire di set hanno raggiunto la parità e poi chiuso a proprio favore 25 a 22.

Tutto più facile invece nel secondo e terzo set nei quali lo Studio Immobiliare VCO Domo è apparso decisamente superiore agli avversari in tutti i fondamentali ed è sempre rimasto in controllo della gara.



Le note positive sono arrivate in particolare dalla panchina: il gruppo si è confermato molto completo dal punto di vista dei cambi con 12 atleti che, mai come quest’anno, si possono considerare 12 titolari. Tutti i cambi effettuati da coach De Vito si sono infatti dimostrati efficaci (ad esempio il doppio-cambio Pedaci-Savoia , Boschi-Pennati nel primo set ha consentito il recupero dello svantaggio) e proprio questa intercambiabilità tra i giocatori potrebbe essere la carta in più del Domo.



Ovviamente si è ancora all’inizio di un campionato che risulterà lungo e difficile. Tuttavia le premesse per fare bene sembrano esserci tutte. Sabato 23/10 la squadra sarà impegnata ad Alessandria , contro un avversario che si prospetta molto ostico.