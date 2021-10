Macugnaga, premiato il Carabiniere che ha prestato 25 anni di servizio

L’Appuntato Scelto Salvatore Cabizzosu nel corso della sua permanenza ai piedi del Rosa ha ricevuto una serie di Encomi e Benemerenze:

Alla breve cerimonia era presente anche il Colonnello Alberto Cicognani che ha da prima ringraziato lAmministrazione comunale e formulato “l’in bocca al lupo” per il molto lavoro che avrà da affrontare. Il Colonnello Cicognani ha aggiunto: “Premesso che Salvatore era l’unico Carabiniere specializzato Soccorritore presente nella Compagnia di Verbania. Il mio incontro con lui è precedente alla mia assegnazione attuale. Io ero in Sardegna e sono venuto a sciare a Macugnaga ed è stato lui che mi ha fatto scoprire il paese con le sue tipicità, non sapevamo che poi ci saremmo trovati a lavorare insieme. Assieme a Salvatore e a Filippo Besozzi abbiamo poi dato vita ad un programma di insegnamento ai ragazzi di come ci si comporta sulle piste da sci, iniziativa che spero si potrà replicare in un prossimo futuro”.