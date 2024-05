Grande attesa per la “Bud & Terence Fest” alla Prateria

Sabato 25 e domenica 25 maggio la Prateria di Domodossola ospita la “Bud & Terence Fest”, una grande festa dedicata ai due protagonisti dei film cult degli anni ’80: Bud Spencer e Terence Hill. La manifestazione è organizzata dalla palestra Fighter's Heaven e prevede un fine settimana interamente dedicato al duo che ha segnato l’infanzia, e non solo, di moltissime persone.

In programma numerosi appuntamenti: dalle esposizioni di Dune Buggy alle sfilate di auto d’epoca, cosplay di Terence Hill e Bud Spencer, tanta musica e un menu rigorosamente a base di fagioli, salsicce e griglia. Sono poi previsti tornei di braccio di ferro, tiro alla fune e una sfida a chi finisce nel minor tempo possibile tre lattine di birra e tre salsicce.

Sabato sera, poi, tanta musica con la Dune Buggy Band e le colonne sonore dei film del duo. Domenica sera, invece, lo show di Albaro Vitali, che interpreterà il suo personaggio più famoso, Pierino.

Presente alla “Bud & Terence Fest” anche “Gysi”, il sosia di Bud Spencer, direttamente dalla Germania. Immancabili anche le proiezioni dei film della coppia.

"Una festa che nasce dalla passione per le pellicole del duo Bud Spencer e Terence Hill - racconta Maurizio Mazzurri, organizzatore dell'evento - un genere amato e acclamato ancora oggi in tutta Europa, in Germania in particolare, e che vogliamo celebrare a Domodossola. Il divertimento è assicurato, con tanti momenti nel corso delle due giornate che ci faranno tuffare nell'atmosfera di quell'epoca, anche con rappresentazioni sul palco delle scene e delle scazzottate più belle". E l'invito degli organizzatori è esplicito: "Venite a trovarci...altrimenti ci arrabbiamo".