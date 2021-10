Domenica concerto d'organo in Collegiata a Domodossola

La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, l’Istituto della Carità e la Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola, nell’ambito della stagione artistica 2021, propongono il terzo appuntamento della rassegna “Concerti d’autunno 2021”.

Domenica 31 ottobre, alle ore 21.00, nell’Insigne Chiesa Collegiata dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola l’organista Alessandro Tonietti sullo storico organo Bernasconi (1889) proporrà un concerto di musiche organistiche di J. Stanley, D. Buxtehude, J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Couperin e J. G. Rheinberger.

Alessandro Tonietti, nato il 26/10/1999, si avvicina fin da piccolo alla musica iniziando all’età di 6 anni il percorso con il pianoforte. Negli anni ha partecipato a diversi concorsi nazionali, tra cui il concorso pianistico “Villa Oliva” e il concorso “Val Strona” partecipando sia come solista che in duo con un clarinettista. Attualmente studia organo presso il conservatorio G. Cantelli di Novara con il M° G. Bardelli, anche se negli anni ha approfondito gli studi pianistici come solista in diverse masterclass tenute dal M° Irene Veneziano, altre ancora con il M° Sabrina Dente, mentre per quanto riguarda gli studi di duo pianistico con il “Duo Maclè” composto da Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi. Dall’età di circa sedici anni si approccia alla direzione di coro, seguendo prima delle masterclass con il M° Giulio Monaco ed il M° Franco Calderara, dal 2018 è direttore della corale di Varallo Pombia con la quale nel 2019 ha eseguito il Magnificat di F. Durante in un concerto dedicato al barocco che prevedeva, oltre a questo brano, un concerto per flauto e archi di Pergolesi e un concerto per tromba e archi di Torelli. Sempre a Varallo Pombia è organista titolare dal 2014. Negli anni ha avuto anche avuto occasione di fare musica da camera, avendo la possibilità di suonare con flautisti, violinisti, violoncellisti, cantanti e anche di gruppi corali in qualità di accompagnatore sia con il pianoforte che come continuista. Ha partecipato inoltre a diverse produzioni con il coro da camera del conservatorio Cantelli, ad esempio preparando la Petite Messe Solennelle di Rossini. Sempre come corista oltre a queste produzioni ha avuto l’occasione di cantare con il coro della Cappella Musicale del Duomo di Novara, con la Cappella Musicale del S. Monte Calvario di Domodossola e con il coro Ars Cantica di Milano per una produzione di un compositore contemporaneo svoltasi a Bari nel 2018. Sempre come continuista ha partecipato al festival “Fuori di Coccia” del 2021 e ad alcune produzioni della Cappella Musicale del S. Monte Calvario.

Il concerto è reso possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola, con il sostegno prezioso della Fondazione Comunitaria del VCO e della Città di Domodossola.