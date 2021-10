Dalla Regione fondi per il progetto della chiesa del Piaggio

C’è anche Villadossola, con la riqualificazione della viabilità e il recupero dell’area urbana alla Chiesa del Piaggio tra gli interventi messi in campo dalla Regione Piemonte nell’ambito del PNRR, Piano nazionale ripresa e resilienza. Si tratta dei primi fondi in arrivo in Piemonte, che potenzieranno il pacchetto di investimenti messi in campo dalla Regione Piemonte a favore dei Comuni che devono realizzare interventi per il loro territorio.

E’ di 2,8 milioni di euro l’ammontare totale delle cifre deliberate dalla Giunta regionale, che andranno a finanziare 15 interventi di carattere pubblico nel Verbano Cusio Ossola. Tali somme sono suddivise su tre linee. Villadossola riceverà 78 mila euro.