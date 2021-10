Arte in Atelier Vigezzo cerca volontari

Ritornano i corsi di Arte in Atelier Vigezzo. L’associazione vigezzina, che ha sede a Craveggia nei locali di Palazzo Guglielmi (ex orfanotrofio), sta programmando le nuove attività artistiche con specifici corsi (disegno, pittura ecc.) dedicati ai bambini ma anche agli adulti.

Le lezioni riprenderanno a giorni. Intanto dall’associazione giunge un appello, rivolto a tutti coloro che sono interessati alle attività proposte dal gruppo: “Chiunque voglia avvicinarsi, non ha che farsi avanti, siamo alla ricerca di volontari che vogliano condividere con noi questa esperienza. Non occorre essere particolarmente esperti, basta avere voglia di mettersi in gioco e di operare nella nostra squadra”.