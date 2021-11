Due vittorie e una sconfitta per le ossolane impegnate nel campionato di Promozione. FOTO

Due vittorie e una sconfitta. E' il bottino delle tre ossolane impegnate nel campionato di Promozione. La Juve Domo vince in casa con il Bianzé 1 a 0, ha deciso un gol di Ferrera nel primo tempo.

Bella prova del Piedimulera che batte in trasferta il Cossato per 3 a 1, dopo l'autogol del Cossato, in rete Ceschi che sigla un doppietta (15'pt, 24'pt), Mafezzoni al 38'pt para un rigore. Il Cossato accorcia nel secondo tempo al 37’ su rigore.

Sconfitta in casa per Il Vogogna di mister Castelnuovo, contro il Dormelletto finisce 0 a 3.