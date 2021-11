Questa sera trasferta a Borgomanero per la Cestistica

Scende sul parquet di Borgomanero la Cestistica,che questa sera affronta gli Spartans, forse i favoriti numeri uno alla vittoria del campionato.

Altra settimana complicatissima per coach Massimo Marchi, che non sa più a che santo votarsi: i granata si sono allenati in otto, viste le defezioni di ieri di Cerutti e Maestrone, che comunque saranno del match. " Va così, speriamo che prima o poi questo periodo finisca e si possa lavorare con maggiore serenità e tranquillita".

"Ovviamente spiace per il nostro allenatore- le parole del presidente Nicola Guerra- che non può programmare il lavoro in maniera corretta. Stasera non so cosa aspettarmi, è una specie di terno al lotto: speriamo che esca il numero giusto e che si possa festeggiare una vittoria che avrebbe i contorni della piccola grande impresa" conclude Guerra.