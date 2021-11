La domese Cristina Zambonini nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica

C'è anche la domese Cristina Zambonini tra le 33 persone a cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Riconoscimenti a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell'infanzia.

Cristina Zambonini, 35 anni, è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: "Per il suo esempio di forza d’animo e per l’appassionato contributo nella promozione della cultura del dono".

Il Presidente Mattarella ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Cristina è conosciuta come “la ragazza dei tre cuori”. Nel 2006, a diciannove anni, a causa di una cardiomiopatia dilatativa fulminante, viene inserita in lista per un trapianto cardiaco che avverrà un mese più tardi a Bergamo. Dieci anni dopo il trapianto, nel 2016, in seguito ad un grave rigetto cronico deve tornare in lista e affrontare un secondo trapianto cardiaco.

Nel 2017 fonda, insieme a sei amiche, “Cuori 3.0 onlus” per sostenere coloro che sono in attesa di un trapianto o hanno vissuto questo percorso. Racconta: “Abbiamo cercato di fare sensibilizzazione in modo leggero, parlando di donazione dove non te lo aspetti, in un concerto, in una festa, in una mostra d’arte, con leggerezza perché la drammaticità della donazione è già implicita in sé”.

Collabora attivamente con molte altre onlus, tra cui AIDO, ACTI, ADMO, AVIS e con il Centro Nazionale Trapianti.

Proprio con la sua associazione aveva organizzato nel 2019 a Domodossola una serata sul tema delle donazioni di organi. Serata che aveva avuto come ospite un altro ossolano 'illustre', il cardiochirurgo Andrea Audo.

“Ho subito il mio primo trapianto a 20 anni, dopo 10 ho avuto un rigetto e mi è stata data una seconda possibilità: sono stata messa in lista d’attesa un’altra volta. I dottori mi avevano detto che trovare un nuovo cuore per me sarebbe stato come trovare un ago in un pagliaio. Ma il miracolo è avvenuto e mi ero ripromessa che, se fosse andata bene anche quella volta, avrei avuto l’obbligo di fare qualcosa per gli altri. Grazie alla mia famiglia e alle mie splendide amiche che facevano i turni in ospedale con me pur di non lasciarmi sola, è nata “Cuori 3.0” tre come il numero di cuori che ho avuto nella mia vita” aveva raccontato durante quella serata Cristina.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 29 novembre 2021 alle ore 11.00 e riguarderà gli insigniti del 2020 e del 2021.