Bannio, la banda musicale festeggia Santa Cecilia

Edizione ridotta dei festeggiamenti di Santa Cecilia da parte del Premiato Corpo Musicale di Bannio: a causa del covid e delle restrizioni, infatti, quest'anno non è stato possibile organizzare il consueto concerto nella chiesa di Bannio Anzino. Il protocollo dei festeggiamenti sarà comunque rispettato, ovvero alle 10 è previsto il ritrovo presso la sede della banda, alle 10,30 avverrà la sfilata per le vie del paese in direzione della Chiesa parrocchiale, alle 11 è prevista la Santa Messa e la processione con la statua di Santa Cecilia. Al termine, verso mezzogiorno, la banda musicale si esibirà davanti alla Chiesa e concluderà i festeggiamenti con il pranzo, quest'anno riservato ai soli musicanti per evitare possibili focolai della malattia.

Nel frattempo si stanno ultimando le iscrizioni in vista del Concorso interbandistico in programma i prossimi 21 e 22 maggio. Sono rimasti solo due posti, con già alcune bande musicali interessate a rilevarli. Tra gli organizzatori trapela quindi entusiasmo per la 4° edizione che si preannuncia vedrà il tutto esaurito tra i partecipanti, ma sicuramente lo sarà anche per quanto riguarda il pubblico uditore. E' già stata studiata un'alternativa nel caso fossero inasprite ancor di più le restrizioni contro l'emergenza, quindi il gruppo capeggiato dal Presidente Thomas Altana non si farà di sicuro trovare impreparato. Ricordiamo che il Presidente della giuria del Concorso sarà il Maestro Franco Cesarini, mentre tra i giurati ci saranno i Maestri Marco Somadossi e Armando Saldarini. Per le ultime iscrizioni il termine è stato fissato al 31 gennaio 2022, salvo raggiungimento della quota massima di iscrizione.

Questo il programma:

Ore 10.00 – La Banda di Bannio, presieduta da Thomas Altana e diretta dal maestro Antonio Manti, ha fissato il ritrovo e il rinfresco presso la propria sede.

Ore 10.30 – Sfilata per le vie del paese.

Ore 11.00 – Nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la S. Messa solenne a cui seguirà la processione con la statua di Santa Cecilia.

Ore 12.00 – Esibizione in piazza.