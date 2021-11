La Lega Giovani VCO sulla Consulta degli studenti: "Ha una presidenza debole"

Come Lega Giovani Vco non condividiamo la rielezione di Alessio Baldi alla presidenza della Consulta Provinciale degli Studenti. Quest'assemblea che noi riteniamo politicamente schierata non rappresenta in alcun modo gli interessi degli studenti ed è terribilmente debole.

L'ufficio di presidenza evidenzia la sua debolezza organizzando progetti poco funzionali allo scopo preposto.

È necessaria quindi, secondo noi, una consulta forte, con rappresentanti pronti a battersi per chi non ha voce, che sappia difendere gli studenti dai problemi del nostro sistema scolastico e che proponga attività funzionali alla loro crescita e sviluppo personale e scolastico.

Come Lega Giovani Vco, continueremo a mantenere monitorata la situazione per il bene degli studenti della nostra provincia.