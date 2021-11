Le previsioni meteo per il fine settimana

L'anticiclone delle Azzorre avanza progressivamente verso l'Europa centrale interessando tutta l'Italia favorendo condizioni di tempo stabile ma anche la formazione di nebbie e nubi basse in pianura, specie nelle ore serali e mattutine. "Sabato le nebbie- si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - potranno essere anche localmente persistenti sulle zone di pianura. Domenica, la graduale discesa di una saccatura nord-atlantica, dalle Isole Britanniche fino al Golfo di Guascogna, causerà un aumento della nuvolosità a tutte le quote, con le prime deboli precipitazioni sparse dal pomeriggio che si estenderanno lunedì a tutta la regione, causando un episodio di moderato maltempo diffuso".

SABATO 20 NOVEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, ma con foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde, localmente persistenti sul settore orientale. Precipitazioni: assenti. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3500 m al mattino, in graduale calo nel corso del pomeriggio fino ai 3200 m in tarda serata. Venti: calmi o deboli sudoccidentali al mattino, in debole intensificazione da sudovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino nel pomeriggio

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo nuvoloso su pianure e Appennino, ancora poco o parzialmente nuvoloso sulle Alpi al mattino, con nuvolosità in aumento da ovest nel pomeriggio fino a cielo generalmente nuvoloso in serata. Precipitazioni: deboli piovaschi dal tardo pomeriggio sul settore orientale della regione e sui rilievi meridionali. Quota neve sui 1500-1700 m. Zero termico: in forte calo dai 3000 m del primo mattino ai 1900 m della sera. Venti: deboli o localmente moderati sud-occidentali in montagna, deboli in pianura, sud-occidentali al mattino e nord-orientali al pomeriggio.