Gurro, riapre l’ufficio postale rinnovato: nuovi servizi digitali con il progetto Polis di Poste Italiane

È nuovamente operativo l’ufficio postale di Gurro, dopo la conclusione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione realizzati da Poste Italiane nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

L’intervento rientra nel più ampio programma nazionale voluto da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti, offrendo ai cittadini dei centri più piccoli gli stessi servizi disponibili nelle città.

Nella sede di Gurro, in via Falmenta 3, sono stati effettuati lavori di tinteggiatura e rinnovo completo degli ambienti, con nuova pavimentazione dotata di percorso tattile per ipovedenti e postazioni ribassate che favoriscono una migliore relazione con la clientela. Gli spazi sono stati ripensati per rendere l’ufficio più accogliente, funzionale e accessibile a tutti.

Oltre ai tradizionali servizi postali, finanziari, assicurativi ed energetici, lo sportello Polis consente ora di accedere ai principali servizi della Pubblica Amministrazione, come certificati anagrafici e prestazioni INPS, senza doversi spostare nei centri più grandi. L’ufficio postale è aperto martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato fino alle 12.45.