Eliski solo in 6 comuni piemontesi, tra questi Formazza e Macugnaga

Sono solo 7 i Comuni piemontesi nei quali è stato autorizzato l'eliski. E due sono nel Verbano Cusio Ossola. Si tratta di Formazza e Macugnaga, Alagna, Sauze d'Oulx, Cesana e Sestriere.

‘’ L'eliski è una pratica che fa del Piemonte una unicità a livello europeo, di altissima qualità. Sarà autorizzata in 7 Comuni sugli oltre mille del Piemonte: non mi sembra si tratti di una attività così impattante sul complesso del territorio regionale. E' una pratica che in Piemonte dà lavoro a 100 persone di altissima specializzazione" spiega il leghista Valter Marin, relatore di maggioranza della proposta di legge sugli sport montani, in discussione oggi in Consiglio regionale.

Sarà imposto il divieto in alcune giornate festive, che saranno riservate a chi fa sci-alpinismo e va con le racchette da neve.