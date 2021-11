Segnalati disagi sulla statale per Crodo: “Cantiere fermo da tempo”

Abbiamo ricevuto in redazione, da parte di un lettore, una segnalazione riguardo ai lavori stradali al tombino sulla strada alle porte di Crodo.

Il lettore fa notare che i lavori sono fermi da un po’ di tempo e il cantiere sta recando disagi alla circolazione, lamentando anche che la curva provvisoria ha un raggio piuttosto stretto.

La preoccupazione maggiore è dovuta all’approssimarsi dell’inverno con la neve e le possibilità di gelate che renderebbe la viabilità provvisoria ancor più pericolosa.

Abbiamo contattato il sindaco di Crodo Ermanno Savoia. “I lavori li sta eseguendo Anas – ci spiega il primo cittadino – quindi il comune non ha nessuna competenza sul cantiere, sono comunque dei lavori che abbiamo richiesto come amministrazione perché il tombino presente era sottodimensionato rispetto al flusso delle acque in caso di maltempo, come è successo l’anno scorso quando è stata interrotta la strada”.

Prosegue il sindaco: “La richiesta ad Anas è stata anche che si provvedesse a mantenere la circolazione in entrambe le direzioni, in previsione della stagione estiva, con l’afflusso dei turisti si sarebbero provocati rallentamenti e ingorghi se si fosse messo il senso unico alternato. I lavori comunque dovrebbero essere terminati entro la fine dell’anno”.