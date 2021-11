Festa patronale e 3° centenario della Santa spina della corona di Cristo

La comunità parrocchiale di Vanzone si appresta a festeggiare santa Caterina, Patrona del paese e nello stesso tempo solennizzare il 3° centenario della Santa spina della corona di Cristo. La preziosa reliquia fu donata alla chiesa parrocchiale di Vanzone da Giovanni Bartolomeo Gardellino nel 1721. Il Gardellino l’aveva ricevuta da Bernardo Maria Conti, vescovo di Terracina.

I solenni festeggiamenti prevedono:



giovedì' 25 - festa liturgica di S. Caterina, ore 20.30 Santa Messa solenne



venerdì' 26 – ore 20.45 nella chiesa parrocchiale, Serata culturale con don Damiano Pomi: “La corona di Spine tra Gerusalemme, Parigi e la Valle Anzasca”.



domenica 28 - festa di S. Caterina, ore 11.00 Santa Messa solenne

ore 15.00 Vespri e benedizione eucaristica, a seguire, esposizione straordinaria della Santa spina e successiva benedizione del paese.

L’arciprete don Fabrizio Cammelli rimarca che in Valle Anzasca ci sono altre due Sante spine nelle parrocchie di Ceppo Morelli e Calasca. In totale nella diocesi di Novara sono cinque, di cui tre in Anzasca