Incontro annuale degli Amici della Montagna

Momento conviviale domenica 28 novembre per gli Amici della Montagna che organizzano l’annuale pranzo. L’appuntamento è fissato, alle 12.30, al ristorante La Peschiera di Malesco. Per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione (Enrico Margaroli: 347.9119494). Il pranzo è aperto a tutti, amici e simpatizzanti. L’associazione Amici della Montagna Valle Vigezzo, con sede a Toceno, è nata nel 2006 e si è costituita ufficialmente il 6 maggio 2009 da un’idea partita da alcuni appassionati di montagna, fra i quali Ezio Ferraris (presidente) , Tiziano Ferraris, Domenico Bona, Alvaro Cantadore, Pietro Amodei, Dorino Bottegal, Fabrizio Minoletti e Patrizia Testore. Gli Amici, sono attivi soprattutto - ma non solo - nel campo della sistemazione e pulizia della rete sentieristica, coprendo praticamente l'intere area nord della valle.