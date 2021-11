La Svizzera dice ''sì'' al certificato Covid

La Svizzera dice ‘’sì’’. Il certificato Covid supera la prova delle urne con il 62% dei voti. Il voto di domenica dice che le misure anti-Covid soddisfano la maggioranza dell’elettorato svizzero. Il voto riguardava non solo il certificato Covid, ma anche l’estensione degli aiuti finanziari e del tracciamento dei contatti.

La Svizzera ha votato a favore con il 62 per cento. Solo due Cantoni hanno respinto la modifica di legge: Appenzello Interno, dove i voti favorevoli non hanno superato il 44,2%, e Svitto, con il 51,4% dei voti contrari. Gli altri Cantoni hanno invece approvato la normativa. Campione del "sì" è il Ticino, con il 65,3% dei voti, superato solo da Basilea Città (70,6%). Nel Vallese i ‘’sì’’ sono stati il 58,5 per cento.

Una votazione che ha visto una buona presenza di svizzeri: l’affluenza alle urne è stata del 65 per cento, secondo Swissinfo ‘’la quarta più alta dal 1971, quando alle donne fu concesso il diritto di voto’’.