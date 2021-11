Terminati i lavori di ristrutturazione della Biblioteca

È stata riqualificata la biblioteca Contini di Domodossola e il comune pensa ora al suo rilancio. Sono terminati i lavori di sistemazione del tetto, della tinteggiatura con decorazioni, dell'efficientamento energetico. Un intervento di 350 mila euro che rientra in una convenzione che il comune ha stipulato con la Betasint, la società che gestisce il ciclo del calore negli immobili comunali e che si occupa dell'efficentamento energetico su alcuni fabbricati per abbatterne i consumi.

Oltre alla tinteggiatura, alla climatizzazione e alla sistemazione del tetto sono stati cambiati i serramenti. Soddisfazione per l'intervento che va nella direzione della riqualificazione architettonica e del risparmio energetico è stata espressa dall'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola mentre l'assessore alla cultura Daniele Folino anticipa quelli che sono le sue idee di rilancio. Visto che la biblioteca ha recentemente acquisito nuovi locali grazie al trasferimento degli uffici alla Cultura e delle collezioni museali a Palazzo San Francesco.

“Sono soddisfatto, i lavori danno una nuova veste all'edificio – spiega Folino - ma non solo. L'edificio infatti ospitava non solo la biblioteca ma anche le collezioni museali e gli uffici comunali che ora sono state spostate a Palazzo San Francesco. Abbiamo quindi adesso due piani da adibire a nuovo polo socio culturale . Sto sottoponendo in questi giorni le mie idee alla giunta. Ogni piano è di 300 metri quadri quindi la mia idea è quella di implementare gli spazi per sale letture letture creare una sala conferenze e immagino spazi che la biblioteca possa utilizzare in sinergia in con associazioni culturali come ad esempio l' Amo Associazione musei dell'Ossola”.