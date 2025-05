Investe un pedone e fugge senza prestare soccorso: denunciato un automobilista

I carabinieri di Domodossola hanno identificato e denunciato un uomo che, alla guida della sua auto in un’area di parcheggio, durante una manovra, ha investito un pedone, causandogli lievi ferite. E' successo a Domodossola. L’automobilista si è allontanato senza prestare soccorso ma è stato identificato dalle fore dell’ordine grazie al numero di targa segnalato da alcuni testimoni dell’incidente. L’uomo è stato rintracciato e denunciato all’autorità giudiziaria per lesioni personali e sanzionato amministrativamente al codice della strada per la fuga ed omissione di soccorso.