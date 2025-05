Rubano due auto a Domo e Calasca, tre stranieri fermati a Piedimulera dalla Polizia

Notte movimentata a Domo quella tra lunedì e martedì. Tre nordafricani si sono resi protagonisti di una serie di furti. Il primo in un locale del Borgo della Cultura. I tre hanno cercato di pagare con un bancomat del quale non avevano il pin, quindi prima di lasciare il locale hanno rubato un cellulare. Quindi hanno rubato una utilitaria in via Canuto e si sono dati alla fuga.

L'auto li ha lasciati a piedi in Valle Anzasca. Qui, a Calasca Castiglione hanno rubato un suv e sono fuggiti verso il fondovalle. L'auto però si è fermata ed è stata abbandonata nei pressi della rotonda di Piedimulera che porta all'imbocco della superstrada.

I tre poi sono tornati in paese a piedi forse per cercare un'altra vettura da rubare o per salire su un treno ed allontanarsi dall'Ossola. Ma sono stati trovati nei pressi della stazione del paese e sono stati bloccati dagli agenti della Polizia di frontiera domese.