Un successo la prima edizione del Mercatino di Natale di Craveggia

Erano 52 le bancarelle allestite in piazza della Chiesa e nel centro storico di Craveggia per la prima edizione del Mercatino di Natale. La neve caduta sabato notte ha rischiato di penalizzare l'evento ma è grazie all'impegno degli organizzatori e agli operai del Comune, domenica mattina l'area che ospitava gli stand è stata subito ripulita. E così dalle 10 in tanti hanno iniziato ad aggirarsi per le bancarelle in cerca di un'idea regalo tra i tanti prodotti artigianali.

"E' stato un successo al di sopra di ogni aspettativa - commenta il sindaco Paolo Giovanola -. Come Comune abbiamo voluto organizzare questa giornata, rincuorati dell'ottimo riscontro avuto in estate con i mercatini estivi: abbiamo avuto la presenza di stendisti provenienti da tutto il Vco. Un ringraziamento va a tutti, dagli operai del Comune ai volontari che ci hanno aiutato ad allestire le bancarelle, oltre che agli stessi standisti e ovviamente a tutti coloro che hanno raggiunto Craveggia nell'occasione per visitare il anche il nostro paese". Per tutta la giornata hanno funzionato anche diversi punti di ristoro e sono stati pure organizzati momenti musicali dal vivo.