Un biellese No Vax va a farsi vaccinare con un finto braccio in silicone per tentare di ingannare gli operatori: denunciato

Follia in Piemonte, dove un no vax ha tentato l'impossibile pur di ottenere il Green Pass. Questa sera in un centro vaccinale di Biella, l'uomo, 50enne, si è presentato con un finto avambraccio per ottenere il vaccino e quindi la certificazione verde.

Lo stratagemma è però stato scoperto dall’operatrice sanitaria che avrebbe dovuto fargli il vaccino. Nonostante l’applicazione in silicone fosse molto simile alla vera pelle, infatti, il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l’operatrice sanitaria impegnata nella vaccinazione, che gli ha quindi chiesto di mostrare per intero il proprio braccio. Una volta scoperto, il soggetto ha cercato di convincere l’operatrice a chiudere un occhio. Verrà invece denunciato ai Carabinieri e l’Asl segnalerà il caso anche in Procura.